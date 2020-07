Política Bolsonaro diz que Salles e Pazuello ficam: 'dois excepcionais ministros' Durante transmissão ao vivo nas redes sociais, presidente também afirmou que 'militares estão bem avaliados como ministros'

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que, apesar da pressão para a saída do ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, ele permanecerá à frente da pasta. “O Ministério da Saúde precisa muito mais de um gestor do que de um médico”, afirmou, durante transmissão semanal ao vivo. Segundo Bolsonaro, além de Pazuello, o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles...