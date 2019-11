Política Bolsonaro diz que protestos em países da América do Sul preocupam o governo Presidente disse que se prepara para não ser surpreendido por uma onda de manifestações no Brasil, mas que acredita que não há motivo para o movimento chegar ao país

O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste sábado (23) que o governo acompanha com preocupação os protestos que ocorrem em países vizinhos na América do Sul. Disse que se prepara para não ser surpreendido por uma onda de manifestações no Brasil, mas que acredita que não há motivo para o movimento chegar ao país. “Nós temos que nos preparar sempre para não sermos surpre...