Política Bolsonaro diz que pode levar Onyx para o Planalto, mas nega recriar ministérios Na sexta (29), presidente disse que poderia elevar secretarias da Pesca, da Cultura e do Esporte

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) indicou neste sábado (30) que pode realocar o ministro Onyx Lorenzoni (DEM-RS) numa pasta no Palácio do Planalto, abrindo a Cidadania para uma nova indicação. Mas declarou que não está prevista a recriação dos ministérios da Pesca, da Cultura e do Esporte, ao contrário do que indicou na sexta (29). De acordo...