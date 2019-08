Política Bolsonaro diz que País está ‘sob nova direção’

Após a demissão do diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Ricardo Galvão, o presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para dizer que o País está “sob nova direção” e que “isso incomoda os traidores”. O presidente voltou a criticar a divulgação dos números do desmatamento no País classificando como “imprecisos”. “Não podemos admitir sensacionalismo, o...