Política Bolsonaro diz que não pode tomar CoronaVac e repete que será último da fila Presidente afirma que “não é justo chefe de Estado vacina tomar na frente do cidadão comum”

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira (4) que não pode ser imunizado com a CoronaVac, vacina contra a covid-19 desenvolvida em parceria da farmacêutica chinesa Sinovac com o Instituto Butantan. Deu a declaração em entrevista à Rádio 96 FM, de Natal (RN). “Eu vou tomar vacina que possa entrar no mundo todo, não posso tomar a vacina lá de ...