Política Bolsonaro diz que "não pode fazer propaganda contra ele mesmo" sobre divulgação de dados do Inpe Para o presidente, "no mínimo", se o dado é alarmante, o diretor do Instituto deveria procurar o ministro e discutir sobre a divulgação dos números; "Por questão de responsabilidade, respeito, patriotismo, procurar o chefe imediato", justificou

O presidente Jair Bolsonaro disse neste domingo (21) que o Brasil "não pode fazer propaganda contra ele mesmo", ao voltar a mostrar insatisfação com o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), Ricardo Magnus Osório Galvão, e a divulgação de dados que mostraram aumento do desmatamento da Amazônia. Após Bolsonaro questionar as taxas e dizer suspeitar q...