Política Bolsonaro diz que não participará de atos pró-governo no próximo fim de semana Pessoas próximas afirmam que a posição tem como objetivo demonstrar "respeito pelo cargo e por suas responsabilidades"

O presidente Jair Bolsonaro afirmou a aliados, nesta terça-feira, 21, que não vai participar das manifestações convocadas para o próximo domingo, 26, em apoio ao seu mandato. O presidente falou sobre o assunto com ministros durante a reunião do Conselho de Governo, no Palácio da Alvorada, pela manhã. Pessoas próximas afirmam que o objetivo é demonstrar "respeito p...