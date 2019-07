Política Bolsonaro diz que militantes de esquerda, e não militares, mataram pai de presidente da OAB Declaração foi feita em transmissão ao vivo pela internet enquanto o presidente cortava o cabelo

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na tarde desta segunda-feira, 29, que Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, pai do presidente da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, foi morto pelos correligionários que combatiam a ditadura a fim de evitar o vazamento de informações confidenciais. "Eles resolveram sumir com o pai do Santa Cruz", afirmou. "Não f...