Política Bolsonaro diz que lei sobre fake news limita liberdade de expressão e que 'não tem que ter isso' Proposta foi aprovada no fim de junho pelos senadores e ainda depende de análise da Câmara dos deputados

O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste sábado (18) que o projeto de lei sobre fake news aprovado no Senado limita a liberdade de expressão. Para ele, não será possível se manifestar sobre nada se o texto passar a valer. A proposta foi aprovada no fim de junho pelos senadores e ainda depende de análise da Câmara dos deputados. Se for aprovado, segue para sanção...