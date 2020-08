Política Bolsonaro diz que jornalista 'bundão' tem mais chance de morrer de Covid-19 Ataque foi feito quando se referia à repercussão negativa de quando disse em março que, por seu "histórico de atleta", sentiria apenas uma "gripezinha" se infectado

Com mais de 114 mil mortes provocadas pelo novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) liderou, nesta segunda-feira (24), um evento no Palácio do Planalto para defender que o Brasil está "vencendo a Covid-19" e para fazer apologia ao tratamento com a hidroxicloroquina -medicamento que não têm tido eficácia comprovada para a doença em estudos recentes e...