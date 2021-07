Política Bolsonaro diz que “ivermectina mata bichas” e dá gargalhada em entrevista O presidente afirmou ainda em entrevista que o Brasil passou “relativamente bem” pelo 1º ano de pandemia de Covid

O presidente Jair Bolsonaro voltou nesta quarta-feira (21) a criticar quem fala sobre a ineficácia do uso da ivermectina contra a Covid-19. Em entrevista à Rádio Jovem Pan de Itapetininga, afirmou que funcionários do Palácio do Planalto recorreram ao medicamento. O entrevistador também disse que usou o remédio quando foi contaminado pelo vírus. Bolsonaro, então,...