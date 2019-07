Política Bolsonaro diz que há estudos para baixar impostos de jogos eletrônicos Informação foi apostada pelo presidente em seu perfil no Twitter

O presidente Jair Bolsonaro disse hoje (27) que foram concluídos estudos para reduzir impostos sobre jogos eletrônicos. Em sua conta no Twitter, ele afirmou que, após o pedido de um usuário do Facebook para diminuir impostos sobre jogos eletrônicos, consultou a equipe econômica do governo. “Atualmente o IPI [Imposto sobre Produtos Industrializados] varia entre...