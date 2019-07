Política Bolsonaro diz que Glenn Greenwald 'talvez pegue uma cana aqui no Brasil' No Twitter, jornalista afirmou que comentários do presidente são 'perturbados'

O presidente Jair Bolsonaro disse que o jornalista americano Glenn Greenwald, um dos fundadores do site The Intercept Brasil, poderia parar na prisão aqui no Brasil. “Ele não vai embora. O ‘Green’ pode ficar tranquilo. Talvez pegue uma ‘cana’ aqui no Brasil, não vai pegar lá fora não”, afirmou. A declaração foi feita durante evento na Vila Militar, em Deodoro, no Rio...