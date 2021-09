Política Bolsonaro diz que Forças Armadas não cumpririam suas eventuais ordens absurdas Ao longo dos últimos meses, Bolsonaro promoveu uma escalada de declarações autoritárias que geraram tensão entre opositores e governadores

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou nesta segunda-feira (27) que as Forças Armadas não cumpririam "uma ordem absurda" dada pelo mandatário. A declaração ocorreu no Palácio do Planalto, durante cerimônia alusiva aos 1.000 dias de governo. "As Forças Armadas estão aqui. Elas estão ao meu comando, sim, ao meu comando. Se eu der uma ordem absurda, elas v...