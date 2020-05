Política Bolsonaro diz que fará churrasco para ‘uns 30 convidados’ no sábado Presidente receberá convidados em casa, contrariando recomendações da OMS de isolamento social

Contrariando mais uma vez as recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS) de isolamento social durante o período de pandemia do novo coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta-feira que fará um churrasco no próximo sábado, 9, para uns 30 convidados. “Vou fazer churrasco sábado aqui em casa. Vamos bater um papo, quem sabe u...