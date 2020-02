Política Bolsonaro diz que espera que apuração da morte de miliciano “chegue a bom termo” Ex-policial foi morto pela Polícia Militar baiana em cerco em Esplanada (BA), no dia 9, após fugir, por mais de um ano, da polícia fluminense

O presidente Jair Bolsonaro disse esperar que a investigação sobre a morte de Adriano da Nóbrega, acusado de chefiar milícia no Rio, "chegue a bom termo". Ele voltou a falar do assunto ao ser questionado na entrada do Palácio da Alvorada, residência oficial em Brasília. O ex-policial foi morto pela Polícia Militar baiana em cerco em Esplanada (BA), no dia 9, após f...