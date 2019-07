Política Bolsonaro diz que enviará projeto ao Congresso para legalizar garimpo Segundo o presidente, proposta deverá proibir o uso de mercúrio neste tipo de atividade; substância é altamente tóxica

O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste domingo, 21, que o governo irá enviar ao Congresso um projeto de lei para legalizar o garimpo no País e disse que a proposta deverá proibir o uso de mercúrio neste tipo de atividade. O presidente deu a informação ao chegar no Palácio da Alvorada e encontrar com algumas pessoa...