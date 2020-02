Política Bolsonaro diz que denúncias de tortura na ditadura são 'tudo cascata para ganhar indenização' Afirmação foi dita nesta manhã quando o presidente deixou o Palácio da Alvorada para conversar com simpatizantes

O presidente Jair Bolsonaro disse neste sábado, 29, que as denúncias de tortura ocorridas no regime militar são "tudo cascata para ganhar indenização". A afirmação foi feita no final da manhã, ao sair do Palácio da Alvorada e conversar com simpatizantes, entre eles um militar que esteve nas matas do Vale do Ribeira, em Eldorado (SP), e...