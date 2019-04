Política Bolsonaro diz que decidirá destino do ministro da Educação na 2ª-feira Presidente participou neste domingo de um almoço com colegas de sua turma no Exército, formados em 1977

O presidente Jair Bolsonaro disse que vai decidir na segunda-feira (7) o destino do ministro da Educação, Ricardo Vélez Rodríguez, e que cada um dos seus ministros vai fazer um balanço da sua área nesta semana para comemorar os 100 dias do seu governo. "Não é tanta notícia ruim como a imprensa vem publicando", afirmou Bolsonaro depois de participar de um churrasco na c...