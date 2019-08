Política Bolsonaro diz que “cocozinho petrificado” de indígenas atrapalha licenciamento de obras Na última sexta-feira (9), o presidente sugeriu que “fazer cocô dia sim, dia não” seria uma solução para a preservação ambiental

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) mais uma vez tocou no assunto cocô ao falar sobre assuntos do interesse da sociedade. O chefe do Executivo reclamou, nesta segunda-feira (12), que, segundo ele, fezes de indígenas podem atrapalhar o licenciamento de obras. A declaração foi feita em Pelotas, no Rio Grande do Sul, durante cerimônia para inaugurar duplicação de 47 km da B...