Política Bolsonaro diz que chora sozinho no banheiro de casa e que Michelle nunca viu Presidente participou de evento organizado pela igreja Comunidade das Nações

Em um encontro organizado por uma igreja evangélica em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro disse na noite desta quinta-feira (14) que chora no banheiro de casa. Bolsonaro mora no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência. "Cada vez mais nós sabemos o que devemos fazer. Para onde devemos direcionar as nossas forças. Quantas vezes eu choro no ban...