Política Bolsonaro diz que brasileiro não quer Lula em 2022 Mandatário disse que ‘não estranha’ decisão de Edson Fachin e acusa o magistrado do Supremo de ter ‘forte ligação com o PT’

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse nesta segunda-feira (8) que “não estranha” a decisão do ministro Edson Fachin que anulou as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva porque o magistrado “sempre teve uma forte ligação com o PT”. “O ministro Fachin sempre teve uma forte ligação com o PT, então não nos estranha uma decisão nesse sentido...