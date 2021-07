Política Bolsonaro diz que Brasil teria menos mortes se ele coordenasse pandemia Em conversa com apoiadores, presidente voltou a falar sobre tratamento precoce contra a Covid-19

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) disse neste sábado (24) que, se coordenasse o combate à pandemia de Covid-19, o Brasil teria menos mortes causadas pela doença. Falou a apoiadores motoristas de motorhomes no Palácio da Alvorada. “Se eu tivesse coordenando a pandemia, não teria morrido tanta gente. No tratamento inicial, a obrigação do médico em alg...