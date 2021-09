Política Bolsonaro diz que Barroso não convence ninguém sobre urna eletrônica horas após nota de recuo Mais cedo, Bolsonaro divulgou nota na qual recua e afirma que não teve "nenhuma intenção de agredir quaisquer dos Poderes"

Horas após sinalizar recuo de investidas golpistas e dizer que respeita as instituições, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a defender o voto impresso nas eleições, mudança já rejeitada pela Câmara dos Deputados. Ele ainda disse que "palavras bonitas" do presidente do TSE (Tribunal Superior Eleitoral), Luís Roberto Barroso, não convencem ninguém. "Palavras bonitas, qu...