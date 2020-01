Política Bolsonaro diz que autor de facada é protegido Em maio do ano passado, a Justiça concluiu que Adélio Bispo de Oliveira, autor do atentado contra o presidente, tem transtorno mental e é inimputável

Em evento com simpatizantes e colaboradores do partido Aliança pelo Brasil, o presidente da República, Jair Bolsonaro, voltou a abordar neste sábado, 18, o atentado que sofreu durante a campanha eleitoral de 2018. Segundo ele, o autor da facada, Adélio Bispo de Oliveira, "é protegido até hoje". "Jamais o sistema podia sonhar que uma pessoa, com o nosso perfil, pod...