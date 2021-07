Política Bolsonaro diz a ministros que pretende indicar André Mendonça para o Supremo Chefe da Advocacia-Geral da União deu seguimento a conversas com senadores na tentativa de diminuir resistência na Casa ao seu nome

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou em reunião ministerial que pretender indicar o ministro André Mendonça, da AGU (Advocacia-Geral da União), para a vaga no STF (Supremo Tribunal Federal) que será aberta com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio, que completa a idade limite de 75 anos. O mandatário realizou na manhã desta terça-feira (6) uma re...