Política Bolsonaro diz a ministros que pretende indicar André Mendonça para o Supremo O presidente já havia anunciado que o escolhido seria um evangélico —as igrejas neopentecostais apoiam o governo e têm cobrado a designação para o STF

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) afirmou em reunião ministerial que pretender indicar o ministro André Mendonça, da Advocacia-Geral da União, para a vaga no STF (Supremo Tribunal Federal) que será aberta com a aposentadoria do ministro Marco Aurélio, que completa a idade limite de 75 anos. O mandatário realizou na manhã desta terça-feira (6) uma reunião minist...