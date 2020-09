Política Bolsonaro diz a ministros do STF que escolheu Kassio Nunes para vaga de Celso de Mello Desembargador concorria a vaga no STJ; escolha, ainda não confirmada oficialmente, surpreendeu os magistrados

O presidente Jair Bolsonaro comunicou a ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) que já escolheu um nome para a vaga de Celso de Mello na corte: o desembargador Kassio Nunes Marques, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região. A escolha, ainda não confirmada oficialmente, surpreendeu os magistrados: Nunes era candidato a uma vaga no STJ (Superior Tribunal de Jus...