Política Bolsonaro diz a crianças que há muitas pessoas más, porém o bem vence o mal Vestindo camisa da seleção brasileira com o número 17 e o nome Bolsonaro grafados, short e chinelo, o presidente abraçou várias crianças enquanto perguntava: "Eu sou um cara legal? Você gosta de mim?"

O presidente Jair Bolsonaro disse a crianças que o aguardavam na porta do Palácio da Alvorada, residência oficial do mandatário da República em Brasília, que "há gente ruim no Brasil", mas que o "bem sempre vence o mal". Bolsonaro tirou fotos com um grupo de uma escola da capital, que fazia um passeio cívico pela cidade. O presidente ficou cerca de 15 minutos conver...