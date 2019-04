Política Bolsonaro divulga nota contra críticas de Olavo: 'não contribui com objetivos do governo' Apesar disso, presidente diz entender que o escritor possui "espírito patriótico" e tenta "contribuir com a mudança e o futuro do Brasil"

O presidente Jair Bolsonaro reagiu nesta segunda-feira, 22, por meio de nota, às críticas do escritor Olavo de Carvalho a integrantes do governo federal, principalmente, à ala militar do Palácio do Planalto. Bolsonaro afirmou, em comunicado lido pelo porta-voz Rêgo Barros, que Olavo não contribui com os objetivos do governo. “O profes...