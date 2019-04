Política Bolsonaro divulga ações da Embrapa e Funai para inserção indígena "Chega de tratar nossos irmãos como animais de zoológico ou como massa de manobra política. Vamos adiante", disse

O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais na manhã deste sábado para abordar a questão indígena, dois dias depois de causar polêmica em transmissão ao vivo no Facebook na quinta-feira, 11. No Twitter, Bolsonaro disse que a Embrapa, em parceria com a Funai e outros órgãos de governo, participam da inserção social indígena e, conforme ele, a "comunidade inteira gan...