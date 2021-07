Política Bolsonaro deve ter líder do Centrão na Casa Civil Fragilizado, presidente planeja ampliar poder no governo de bloco que lhe dá apoio no Congresso e recriar pasta do Trabalho, com divisão do Ministério da Economia

Em seu momento de maior fragilidade no governo, Jair Bolsonaro (sem partido) prepara uma reforma ministerial com a previsão de dar mais poder ao Centrão, bloco político que era criticado no discurso do atual presidente e que se tornou sua base de sustentação no Congresso.O mandatário disse nesta quarta-feira (21) que as mudanças ocorrerão até a próxima semana, mas a expect...