Política Bolsonaro deve fazer mais uma vista a Goiás neste sábado (6) Presidente disse nessa sexta-feira (5), em evento em Águas Lindas, que visitaria o Comando de Artilharia do Exército, em Formosa

O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido) deve fazer mais uma visita a Goiás, neste sábado (6), na cidade de Formosa, localizada no Entorno do Distrito Federal. Bolsonaro deve ir ao Comando de Artilharia do Exército. O compromisso não faz parte da agenda oficial do presidente. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), foi convidado para acompanhar Bolsonaro. O presid...