Bolsonaro deve depor à PF em até 30 dias, determina Moraes Presidente poderá marcar dia e hora para esclarecimentos sobre acusação de que interferiu na cúpula da corporação para proteger parentes e aliados

O ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou nesta quinta-feira (7) que a Polícia Federal tome o depoimento do presidente Jair Bolsonaro em até 30 dias. O interrogatório deverá ser presencial.O chefe do Executivo poderá marcar dia e hora para prestar esclarecimentos à PF sobre a acusação de que interferiu na cúpula da corporação para prote...