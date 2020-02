Política Bolsonaro deu mais um passo para frear agenda de reformas, diz cientista político Para Carlos Melo, a repercussão do caso durante as próximas 72 horas vai definir boa parte do futuro do governo neste ano

Ao divulgar um vídeo que convoca manifestações contra o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal (STF), o presidente Jair Bolsonaro deu mais um passo para enfraquecer as instituições do País e a relação do governo com o legislativo, segundo avaliação do cientista político e professor do Insper Carlos Melo. Ele classificou o episódio como “mais um passo” do pre...