Política Bolsonaro desobriga publicação de editais de concursos e licitações em jornais Presidente já havia insinuado no início de agosto que tomaria a decisão, formalizada na Medida Provisória 896/2019

Depois de desobrigar empresas de publicarem seus balanços em jornais de grande circulação no País, o presidente Jair Bolsonaro agora resolveu eliminar também a exigência legal da divulgação de editais de concursos, licitações e leilões públicos em jornais diários. Bolsonaro já havia insinuado no início do mês passado que tomaria a decisão, formalizada nesta segunda-feira, 9...