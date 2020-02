Política Bolsonaro descarta incluir mais partipantes no Conselho da Amazônia O presidente reforçou que Mourão, que é general do Exército, já serviu na região e que vai usar a estrutura da vice-presidência, por isso o conselho não precisará de orçamento próprio

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quinta-feira (13) que não vai incluir secretários e governadores no Conselho da Amazônia, reativado esta semana e que será coordenado pelo vice-presidente Hamilton Mourão. “Tem bastante ministros. Nós não vamos tomar decisão sobre Amazônia sem conversar com o governador, com a bancada do estado. Mas se colocar muita gente, é...