Política Bolsonaro desautoriza Mourão e diz não estar tratando com vice sobre nenhum assunto Presidente disse que não falou sobre os EUA. Mourão fez afirmação sobre eleições

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na segunda-feira (9) que não tem falado sobre “qualquer” assunto com o vice-presidente Hamilton Mourão e desautorizou afirmação de Mourão sobre as atitudes de Bolsonaro em relação ao novo presidente dos Estados Unidos. A declaração foi dada à CNN Brasil. Na manhã da segunda-feira (9), Mourão havia dito que o chefe do Executivo aguard...