Política Bolsonaro demite ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio Troca já estava decidida, mas presidente antecipou movimento após briga de Álvaro Antônio com chefe da Secretaria de Governo

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) decidiu demitir, nesta quarta-feira (9), o ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio. Bolsonaro já havia definido que o cargo de Álvaro Antônio faria parte da reforma ministerial que ele planeja realizar no início do ano que vem. A ideia do mandatário é entregar o ministério para um nome indicado pelo centrã...