Política Bolsonaro define 4 vetos à Lei de Abuso Segundo auxiliares do presidente, estão na lista a restrição ao uso de algemas e trechos relacionados à prisão ‘em desconformidade com a lei’ e constrangimento a presos

O presidente Jair Bolsonaro já concordou em vetar a restrição ao uso de algemas e outros três pontos específicos do projeto de lei de abuso de autoridades, segundo auxiliares que acompanham as discussões no Palácio do Planalto. Estão na lista os trechos que tratam de prisão “em desconformidade com a lei”, de constrangimento a presos e o que pune criminalmente quem desrespeit...