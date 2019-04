Política Bolsonaro defende retirada de propaganda do BB do ar e diz que linha de publicidade mudou Presidente também comentou entrevista de Lula e criticou a autorização da Justiça para a entrevista

O presidente Jair Bolsonaro afirmou neste sábado (27) que a linha de propaganda do governo mudou. Ele defendeu a decisão do Banco do Brasil (BB) de retirar do ar um comercial que incentivava a abertura de conta no banco. A peça, de 30 segundos, exibia imagens de homens e mulheres jovens, com foco em diversidade. "Quem indica e nomeia o presidente do Banco do Bra...