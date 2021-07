Política Bolsonaro defende o Centrão em reforma ministerial O senador Ciro Nogueira (PP-PI) na Casa Civil “nos interessa”, disse o presidente, que também minimizou descontentamento do atual titular da pasta, general Ramos

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) confirmou nesta quinta-feira (22) o nome do senador Ciro Nogueira (PP-PI) para comandar a Casa Civil e justificou a troca de um militar por um líder do Centrão na reforma ministerial que decidiu conduzir agora, momento de fragilidade do governo, em entrevista à rádio Banda B, de Curitiba.“Quando eu coloco um militar dentro do gov...