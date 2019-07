Política Bolsonaro defende filho como embaixador e diz que ele poderia ser até chanceler 'Eu posso chegar hoje e falar: Ernesto Araújo está fora, o Eduardo Bolsonaro vai ser ministro das Relações Exteriores', afirmou

O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender nesta quinta-feira, 18, a indicação de um dos seus filhos, o deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP), para a embaixada brasileira em Washington, nos Estados Unidos, com o argumento de que ele poderá ter um bom relacionamento com o governo americano. O presidente também citou a indicação de um ex-deputado do PT Tilden Santiago p...