Política Bolsonaro defende Carlos por ataques feitos a aliados nas redes sociais O presidente disse ter confiança no filho, ressaltando que o que ele posta "é de responsabilidade dele”

O presidente Jair Bolsonaro defendeu nesta sexta-feira seu filho Carlos, vereador no Rio de Janeiro, criticado no Congresso e até mesmo no Palácio do Planalto por postar mensagens com ataques a aliados do governo. Bolsonaro disse ter confiança em Carlos e que o filho é responsável pelos próprios atos. “O que meu filho posta é de responsabilidade dele”,...