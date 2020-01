Política Bolsonaro dedica 30% da agenda a militar e religioso Levantamento mostra que prioridades do presidente foram solenidades das Forças Armadas e encontros com líderes de igrejas e empresários em 2019

Quando não esteve reunido com políticos, o presidente Jair Bolsonaro dedicou cerca de 30% da sua agenda pública em 2019 a eventos com militares e religiosos. Já representantes de sindicatos e movimentos sociais estiveram presentes em 4% dos compromissos do primeiro ano de mandato do presidente. O Estado analisou 516 itens listados na agenda pública de Bolsonaro desde...