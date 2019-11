Política Bolsonaro decide sair do PSL e deve criar nova sigla Ao menos 27, de 53 deputados, prometem acompanhar o presidente na futura legenda, que deve se chamar Aliança pelo Brasil; equipe jurídica estuda alternativas para que não percam mandato

O presidente Jair Bolsonaro vai mesmo sair do PSL e pretende patrocinar a criação de um novo partido, que deve ser batizado como “Aliança pelo Brasil”. Após mais de um mês de confronto com a cúpula do PSL, Bolsonaro convocou uma reunião para hoje, no Palácio do Planalto, com um grupo de deputados da legenda, com o intuito de traçar os próximos passos políticos. Dos 53 deputado...