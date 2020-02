Política Bolsonaro dá a Marinho comando da ação regional Secretário da Previdência vai substituir Gustavo Canuto em ministério estratégico pelos recursos para saneamento e moradia

Sem avisar nem mesmo seus aliados, o presidente Jair Bolsonaro dispensou ontem o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto, e chamou para o seu lugar o ex-deputado Rogério Marinho, até então secretário especial da Previdência e braço direito do titular da Economia, Paulo Guedes. Canuto foi o quinto ministro a cair desde o início do governo.A decisão foi public...