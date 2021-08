Política Bolsonaro cumpre agenda em Goiânia neste sábado Presidente participará de encontros com lideranças políticas e evangélicas

O presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), participará de encontro com lideranças evangélicas em Goiânia neste sábado (28). A visita do presidente à capital foi articulada pelo deputado federal Glaustin da Fokus (PSC) e confirmada por sua assessoria. A agenda de Bolsonaro terá dois momentos. Às 9h, do 1º Encontro Fraternal de Líderes Evangélicos, que oc...