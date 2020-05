Política Bolsonaro critica governadores por descumprirem decreto para serviços essenciais Documento inclui academias, salões de beleza e barbearias na lista de atividades consideradas essenciais

O presidente Jair Bolsonaro usou as redes sociais para criticar governadores que já se manifestaram pelo descumprimento do decreto assinado por ele, que incluiu academias, salões de beleza e barbearias na lista de atividades consideradas essenciais. De acordo com o Bolsonaro, estabelecimentos desses tipos podem reabrir mesmo durante medidas de isolamento social vigentes d...