Política Bolsonaro crítica Fux e promete reduzir pressão sobre voto impresso Bolsonaro sugeriu em entrevista que houve "corporativismo"

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) criticou, nesta quinta-feira (12), o presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Luiz Fux, por ter saído em defesa do colega de Corte, ministro Luís Roberto Barroso. Bolsonaro sugeriu, em entrevista à Rádio Jovem Pan de Maringá (PR), que houve "corporativismo". "O próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, presidente ...